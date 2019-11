Bestuurder in niet-verzekerde wagen brengt voetgangers in gevaar Sander Bral

12 november 2019

15u13 0 Hoboken Het politiewijkteam van het Kiel heeft zondag en maandag toezicht gehouden op het verkeer.

Op zondag werden 21 processen-verbaal opgesteld tegen voetgangers die het rode verkeerslicht negeerden op het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg met de De Bosschaertstraat. Eén bestuurder reed over het voetpad, bracht anderen in gevaar en had geen geldig verzekeringsattest bij. In één auto zat een kindje los in de wagen zonder een veiligheidsgordel. Ook een volwassene had z’n gordel niet om. De dag daarna zijn 47 voertuigen geverbaliseerd aan het Bouwcentrum. Zij stonden op de verhoogde berm geparkeerd.