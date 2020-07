Bestuurder beschadigt drie geparkeerde wagens bij aanrijding



CVDP

22 juli 2020

15u46 0 Hoboken In de Jozef Stormsstraat in Hoboken zijn dinsdagnacht drie geparkeerde wagens beschadigd geraakt bij een aanrijding.

De bestuurder (22) verklaarde dat hij ongeveer 60 reed in de zone 30. Hij liep slechts lichte verwondingen op. De voertuigen moesten getakeld worden. In de wagen van de bestuurder werden sporen van mogelijk lachgasgebruik aangetroffen. Er was ook een vermoeden dat er een passagier in het voertuig zat, maar dit kon niet bevestigd worden.