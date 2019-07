Behulpzame burger leent politie zijn fiets om vluchtende ‘patser’ te vatten Toon Verheijen

15u57 4 Hoboken De politie heeft de bestuurder van een ‘patserwagen’ ingerekend dankzij een fiets die ze mochten lenen van een behulpzame burger.

De politie had melding gekregen van een Porsche in de omgeving van het Gravenhof die met hoge snelheden door de stad reed. De Porsche was eigendom van een man die zijn enkelband had doorgeknipt en op de lijst van gezochte personen stond.

Een patrouilleploeg slaagde er uiteindelijk in om de Porsche tegen te houden in de Louisalei. De passagier zette het meteen op een lopen. De bestuurder van de wagen bleek inderdaad de gezochte man te zijn. Hij kreeg handboeien aan, maar probeerde alsnog te voet te ontkomen. Na een korte achtervolging kon de verdachte toch ingerekend worden.

De politie kreeg daarbij de hulp van een burger die zijn fiets ter beschikking stelde. Na een korte schermutseling werd de man ingerekend. Hij had 900 euro cash op zak. Die werd in beslag genomen.