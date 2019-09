Beginnende kunstenares exposeert in meubelzaak: “Schilderen is mijn yoga” Annelin Marien

27 september 2019

12u42 6 Hoboken Een spannende dag gisteren voor Julie Loeckx. De dame uit Schilde stelde haar eerste collectie schilderijen voor in interieurzaak Ambertree in Hoboken.

Kom je binnenkort eens langs in interieurzaak Ambertree in Hoboken, kan je ook de kunstwerken van beginnende kunstenares Julie Loeckx bewonderen. De rode draad in haar schilderijen zijn sprekende vrouwengezichten, die telkens een duidelijke uitdrukking weergeven, waarnaar de schilderijen ook vernoemd zijn. Julie Loeckx: “Elk schilderij drukt een gevoel uit. Vaak kan dat mijn eigen gevoel zijn dat op dat moment naar boven komt zonder dat ik er op voorhand bij stilstond. Elk gevoel bepaalt de naam van het schilderij, zoals bijvoorbeeld ‘arrogance’, ‘aristocrat’, ‘in love’, ‘denial’,…”

Manager

Julie is in het dagelijkse leven manager van een bedrijf in projectontwikkeling, maar daarin miste ze toch het creatieve aspect. Het creatieve zit er bij haar al van kinds af in. “Heel mijn middelbaar ging ik op zaterdagvoormiddag naar de kunstacademie. Maar dat was eigenlijk meer lol trappen met vriendinnen dan echte technieken aanleren.” Met een vooropleiding als landschapsarchitecte en stedenbouwkundige zette Julie haar creatief pad verder. “Ik ben altijd heel ambitieus geweest en uiteindelijk belandde ik al snel in een managersrol. Het deed me deugd om steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan, maar ik miste het creatieve wel al snel.” Daarom ging ze aan het schilderen. “Schilderen is mijn yoga. Ik heb zowel professioneel als met drie kinderen een druk leven. Bovendien ben ik van nature uit iemand die niet snel kan stilzitten. Door te schilderen kom ik tot rust en bezin ik.”

Het werk van Julie Loeckx is nog te zien op de opendeurdagen van woonwinkel Ambertree op 27/09 (11h00 – 18h00), 28/09 (11h00 – 18h00) en 29/09 (13h00 tot 17h00).