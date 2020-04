Exclusief voor abonnees Axl Peleman in lockdown: “Als ik tegen december nog steeds geen werk heb, kan ik gaan bijverdienen als Sinterklaas” Sander Bral

03 april 2020

19u20 0 Hoboken Voor een muzikant die al zijn concerten in het water ziet vallen, klinkt Axl Peleman behoorlijk in zijn nopjes. Met zoon en vrouwlief zit hij in lockdown en mijmert hij over de kassierster van Delhaize, het falend beleid van Trump, zijn uit de hand gelopen baardgroei en een Koekenstad zonder files. “Aan een Antwerpenaar proberen wijsmaken dat hij niemand meer mag kussen? Moeilijk. Voor de rest van het land zal dat gemakkelijker liggen.” Lees Voor een muzikant die al zijn concerten in het water ziet vallen, klinkt Axl Peleman behoorlijk in zijn nopjes. Met zoon en vrouwlief zit hij in lockdown en mijmert hij over de kassierster van Delhaize, het falend beleid van Trump, zijn uit de hand gelopen baardgroei en een Koekenstad zonder files. “Aan een Antwerpenaar proberen wijsmaken dat hij niemand meer mag kussen? Moeilijk. Voor de rest van het land zal dat gemakkelijker liggen.” Lees hier hoe andere bekende Antwerpenaren de lockdown ervaren.

Hetgene waar een Axl Peleman in lockdown zich blijkbaar het meeste zorgen om maakt is dat hij de vaste kassierster in zijn supermarkt niet meer mag kussen. “En dan is het nog maar de vraag of dat ooit nog terug zal kunnen”, zit Axl luidop te denken. “Ik denk dat we later gaan terugkijken naar pre-2020 en post-2020. Tijden waarin we met twintig man in een veel te klein frietkot gingen staan en tijden waarin we dat niet meer doen. Tijden waarin we de man of de vrouw aan de kassa een kus geven en tijden waarin dat niet meer kan. Als je ziet hoe ons collectief gedrag in drie weken tijd zo drastisch is veranderd, begin ik me af te vragen of het ooit wel nog terug zoals voordien zal zijn. Misschien is dat niet eens zo slecht. Misschien zitten we nu wel in deze situatie omwille van onze levensstijl?”

