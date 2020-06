Automobilist (26) vliegt uit de bocht tegen gevel Sander Bral

30 juni 2020

In de Kapelstraat in Hoboken raakte zondagmiddag een wagen zwaar beschadigd bij een ongeval. De chauffeur vloog uit de bocht en raakte de gevel van een woning in de straat. De wagen was niet meer rijvaardig, de gevel liep enkele beschadigingen op, maar moest niet verstevigd worden. De 26-jarige bestuurder van de wagen verklaarde dat hij de controle over het stuur verloor, hij raakte niet gewond.

Mogelijks lag onaangepaste snelheid aan de oorzaak van het ongeval.