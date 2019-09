Auto in brand gestoken in Moretusstraat Patrick Lefelon

26 september 2019

16u30 4 Hoboken Woensdagnacht werd een auto in brand gestoken in de Moretusstraat in Hoboken.

Het voertuig brandde volledig uit. Het wrak is in beslag genomen voor sporenonderzoek. Volgens politiewoordvoerder Willem Migom wist voorlopig niets op een afrekening in het drugsmilieu.

De eigenaar van de wagen stond wel gekend bij de politie maar had niet meteen een link met zware drugscriminalilteit.