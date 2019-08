Al vierde zwaar accident in Antwerpen deze week: 84-jarige fietsster kritiek na botsing tegen wagen Sander Bral

23 augustus 2019

17u52 0 Hoboken Een 84-jarige vrouw is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat ze met haar fiets tegen een wagen reed in Hoboken. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. Het is al het vierde ernstig verkeersongeval in Antwerpen deze week.

Het ongeval deed zich vrijdagnamiddag voor ter hoogte van het kruispunt van de Steynstraat met de van de Perrelei. “De wagen kwam uit de van de Perrelei gereden. Op het moment dat de bestuurder wilde afslaan, kwam de fietsster op de wagen ingereden”, zegt Willem Migom van de lokale politie. “De fietsster reed in de zijdeur van de wagen, met een grote deuk tot gevolg. De vrouw kwam hard ten val en moest met ernstige verwondingen afgevoerd worden.”

De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. De automobilist had voorrang en zou vertraagd het kruispunt opgereden zijn.

Het is al het vierde zwaar ongeval in Antwerpen deze week. Gisteren werd een 82-jarige voetganger door een tram aangereden aan de August Van de Wielelei in Deurne. Hij raakte zwaargewond. De dag voordien crashte een bestuurder op een geparkeerde wagen in de Merksemse Laaglandlaan en in Hoboken kwam een bromfietser diezelfde avond zwaar ten val aan de Kioskplaats in Hoboken. Beide slachtoffers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd.