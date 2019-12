Actie tegen overlast op Majoor Maelfaitplein: drie personen met drugs gepakt Sander Bral

03 december 2019



Het politiewijkteam van Hoboken organiseerde op zondagnamiddag en -avond toezicht op het Majoor Maelfaitplein in Hoboken na recente meldingen van overlast. Ook de andere wijkteams van de regio Zuid, de mobiele eenheid en het wijkondersteuningsteam leverden bijstand tijdens de actie. In totaal werden 23 voertuigen en 53 personen gecontroleerd. Drie mensen bleken in het bezit van drugs. Eén gecontroleerde persoon bleek illegaal in ons land te verblijven. Eén andere bleek geseind voor verhoor in een lopend onderzoek. Vier bestuurders negeerden een verbodsbord, één iemand had de gsm vast achter het stuur. Eén iemand reed aan hoge snelheid en één persoon had geen rijbewijs op zak. Tot slot werden drie foutparkeerders beboet. De actie zal in de komende weken nog herhaald worden om de overlast tegen te gaan.