90-jarige voetganger overleden na aanrijding op zebrapad door 73-jarige vrouw Sander Bral

15 november 2019

16u32 2 Hoboken Een negentigjarige man is in het ziekenhuis overleden nadat hij aangereden werd op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken (Antwerpen). Gisterenmiddag stak hij de straat over op het zebrapad, waarna hij opgeschept werd door de wagen van een 73-jarige bestuurster. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die dag bezweek aan zijn verwondingen.

Donderdag rond 12.30 uur stak de negentigjarige man de straat over op het zebrapad aan de Sint-Bernardsesteenweg. Hij kwam van het busstation en wandelde in de richting van het voetpad. “Een 73-jarige automobiliste die in de richting van de Krijgsbaan reed, had de man niet opgemerkt”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie. “Ze probeerde de aanrijding nog te vermijden maar dat mislukte.”

Het slachtoffer belandde hard tegen de grond. De bestuurster botste daarna tegen een andere wagen. “Omstaanders dienden de eerste zorgen toe aan het slachtoffer”, gaat Bruyns verder. “Er werd meteen een ziekenwagen en een medisch team aangestuurd. De man werd met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. In de loop van donderdagnamiddag is het slachtoffer in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken.”