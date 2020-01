85-jarige voetgangster in levensgevaar na aanrijding op zebrapad CVDP

14u47 1 Hoboken Een 85-jarige vrouw uit Hoboken werd vrijdagvoormiddag op de Sint-Bernardsesteenweg aangereden door een wagen.

De bejaarde vrouw stak omstreeks 11.15 uur de Sint-Bernardsesteenweg over op het zebrapad ter hoogte van de Klaverbladdreef. Een automobilist die vanuit Hemiksem in de richting van Antwerpen reed, merkte de vrouw te laat op en kon een aanrijding niet meer vermijden. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en werd in kritieke toestand naar het UZA in Edegem gebracht.