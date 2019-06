48 nieuwe jobs in Hoboken dankzij windmolenparken op zee BJS/BLG

24 juni 2019

16u37 0 Hoboken Engie Fabricom gaat vijf miljoen euro investeren in zijn site in Hoboken, waar hoogspanningsstations voor offshore windparken gebouwd worden. Vanuit een nieuw expertisecentrum zal het bedrijf de windparken bovendien monitoren en onderhoudswerken aansturen. Het bedrijf is ook op zoek naar 48 nieuwe technische profielen.

Sinds tien jaar werkt Engie Fabricom op zijn site in Hoboken aan producten voor de Europese offshore windmolenindustrie. De voornaamste activiteit is de bouw van hoogspanningsstations, reusachtige torens van 40 bij 40 meter die een schakel vormen tussen individuele windturbines. De stations converteert de geproduceerde energie naar een spanning van 220kV en transporteert ze via een exportkabel naar het netwerk op land.

Zowel de stations zelf als de 25 meter hoge substructuren worden gebouwd in Hoboken, waarna ze rechtstreeks via de Schelde naar zee gebracht worden. Momenteel bouwt Engie Fabricom onder andere aan twee stations voor SeaMade, met 487 MW het grootste offshore windpark in het Belgische deel van de Noordzee.

In totaal produceerde Engie Fabricom in Hoboken 22 hoogspanningsstations, goed voor een marktaandeel van 40 procent. Zeven stations zijn in aanbouw of worden binnenkort gebouwd. Bovendien lijkt het erop dat windenergie op zee de komende jaren belangrijker en belangrijker zal worden, en daarom investeert het bedrijf nu 5 miljoen euro in de site. Er komt een nieuw kantoorgebouw voor ongeveer honderd medewerkers die er nu al werken. Daarnaast wordt er gezocht naar 48 nieuwe medewerkers. Het gaat om technische profielen, zoals technici, ingenieurs en contract managers.