39-jarige verdachte van steekpartij boven moskee blijft aangehouden Sander Bral

24 juni 2020

18u41 0 Hoboken Een 39-jarige man is woensdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Antwerpen voor Een 39-jarige man is woensdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Antwerpen voor poging tot moord dinsdagochtend in Hoboken . Toen wandelde een zwaargewonden man een kleermakerszaak binnen op de Sint-Bernardsesteenweg na een steekpartij in een appartement boven de nabijgelegen moskee. De vermoedelijke dader kon meteen gearresteerd worden in de omgeving.

Kort na negen uur dinsdagochtend kwam het slachtoffer ernstig bebloed de zaak binnengewandeld aan de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. “Een getuige had het slachtoffer uit de moskee zien wandelen en zag even later ook de verdachte buitenkomen en wegvluchten”, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “De politie kon de 39-jarige man in de buurt arresteren. Het slachtoffer werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gevoerd.”

Moordpoging

“In deze fase van het onderzoek lijkt het erop dat er zich in een appartement boven de moskee een vechtpartij heeft plaatsgevonden”, gaat Aerts verder. “Het slachtoffer kon nog niet verhoord worden. De verdachte heeft de Marokkaanse nationaliteit en verblijft illegaal in ons land. Hij is aangehouden voor poging tot moord.”

Het onderzoek wordt verdergezet door de lokale recherche van Antwerpen.