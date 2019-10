26 personen dragen geen gordel bij controle Sander Bral

10 oktober 2019

12u42 0

Het politiewijkteam van Hoboken controleerde woensdagvoormiddag samen met het verkeersondersteuningsteam bromfietsers en automobilisten in het centrum van Hoboken. Ter hoogte van de school in de Salesianenlaan werden achttien brommers gecontroleerd, zes opgevoerde bromfietsen werden in beslag genomen. Op de Kioskplaats en in de Berkenrodelei werd toezicht gehouden op gsm-gebruik achter het stuur en op gordeldracht, er werden ook boorddocumenten gecontroleerd. In totaal reden maar liefst 26 personen zonder gordel. Ook tien foutparkeerders werden beboet en acht personen die met de gsm in de hand rondreden. Eén onverzekerd voertuig werd in beslag genomen. Eén bestuurder werd geverbaliseerd omdat zijn kind niet in een kinderzitje was vastgemaakt. Tot slot reed één motorrijder zonder beschermende kledij en hadden twee bestuurders geen rijbewijs op zak. Twee fietsers die op de Berkenrodelei tegen de richting reden kregen ook een boete.