‘Feestjes in den hof’ op vier zondagen in september ADA

03 september 2020

16u49 0 Hoboken De voorbije lente en zomer werden noodgedwongen verschillende culturele initiatieven geannuleerd omwille van de coronamaatregelen. In september kan een kleinschalig familiefestival wel weer. Op de zondagen 6, 13, 20 en 27 september organiseert het Gravenhof circus- en straattheateracts met workshops in park Gravenhof, onder de noemer ‘Feestjes in den hof’.

Deze familiemiddagen zijn coronaproof. Bezoekers melden zich bij aankomst aan bij een van de medewerkers zodat hun aanwezigheid kan geregistreerd worden. Er worden twee ingangen voorzien in de Louisalei. De uitgang bevindt zich in de Lambrechtsstraat zodat bezoekers elkaar niet hoeven te kruisen. Bediening gebeurt aan tafels waar de aanwezigen zittend in hun eigen bubbel iets kunnen drinken. Een bezoek aan het toilet in kasteel Gravenhof gebeurt ook in twee looprichtingen. Handgels worden op verschillende plaatsen aangeboden. Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet verplicht een mondmasker dragen.

Alle info staat ook op www.hoboken.be.