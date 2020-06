‘De Hobokense Polder doorgrond’: nieuwe digitale erfgoedwandeling vertelt over verhalen die verborgen liggen onder de grond David Acke

29 juni 2020

14u04 0 Hoboken Het district Hoboken heeft samen met Natuurpunt Hoboken en auteur Dierde Timp de digitale erfgoedwandeling ‘De Hobokense Polder’ gelanceerd. Tijdens de wandeling kom je meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere plek.

De Hobokense Polder is in alle opzichten een bijzondere plek. Oorspronkelijk was het polderlandschap voorbestemd om een woonwijk en industriegebied te worden. Een deel van die plannen is gerealiseerd in Polderstad, maar door de oliecrisis en protest uit de buurt werd de verdere ontwikkeling stopgezet. Intussen waren de terreinen grotendeels opgehoogd met grond die werd uitgegraven bij de aanleg van de ring en de Kennedytunnel. Op die grondwoestijn groeiden planten en vestigden zich dieren, met als resultaat het heel gevarieerde polderlandschap dat we vandaag kennen.

“Als je rondwandelt in de Hobokense Polder zie je veel prachtige planten en dieren, dat is geweldig zo dicht bij de stad. Maar er is ook een deel wat je niet ziet: de bijzonder merkwaardige ontstaansgeschiedenis van de Hobokense Polder. En daar gaat deze digitale erfgoedwandeling over”, licht districtsburgemeester bevoegd voor erfgoed Kathelijne Toen toe.

Verhaal onder de grond

Er zit echter ook een heel gelaagd verhaal onder de grond en daarover gaat deze wandeling. “Een deel van het gebied is voormalig industriegebied. De petroleumhaven aan de Schelde bijvoorbeeld – de eerste en grootste in Europa – was vroeger veel groter dan vandaag en een stuk van het natuurgebied ligt op de funderingen van wat ooit petroleumindustrie was. Als je goed kijkt, vind je daar op veel plaatsen nog restanten van, zoals witte keramische bolletjes die je onderweg tegenkomt. “Dat blijkt ‘catalyst’ te zijn”, vertelt Dierdre Timp, die de wandeling mee uitwerkte. “Deze keramische bolletjes werden bijvoorbeeld gebruikt om benzine te zuiveren die uit de verwerking van petroleum werd gewonnen. Ze zijn verder onschuldig en de Gallowayrunderen die in de polder grazen, rollen er graag in rond.”

De wandeling brengt deelnemers ook langs enkele betonnen schroeven langs de kant van het wandelpad: dat is een voormalige stabilisatiepaal voor het verstevigen van funderingen die gebruikt werd bij de bouw van de woningen van Polderstad. Ook delen van de Brailmontomwalling rond Antwerpen komen wandelaars tegen. De wandeling vertelt verder de persoonlijke verhalen van de arbeiders die hier ooit in moeilijke omstandigheden moesten werken.

Digitale platformen

Dit en nog veel meer over de ontstaansgeschiedenis van dit speciale plekje natuurgebied kan je ontdekken op de wandeling ‘De Hobokense Polder doorgrond’. De wandeling is opgenomen op twee digitale platformen: de Antwerp Museum App en IZI.travel. Je kan ze vooraf downloaden op je smartphone of tablet door een QR-code te scannen die je vindt op de spandoeken aan de rand van de polder of door te surfen naar www.wandeleninhoboken.be. Klik hier voor de rechtstreekse link.