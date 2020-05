Buurtbewoners mogen grindparking Umicore tot eind mei gebruiken CVDP

15 mei 2020

16u04 0 Hoboken Sinds vandaag mag er op de grindparking van Umicore in Hoboken overdag tijdelijk geparkeerd worden.

Het district vroeg aan Umicore of buurtbewoners overdag de grindparking van Umicore in de wijk Moretusburg mochten gebruiken. Omdat er momenteel veel medewerkers van thuis uit werken, ging Umicore akkoord om de parking open te stellen. Buurtbewoners mogen er hun auto parkeren tot en met 31 mei. Daarna wordt herbekeken of de parking langer wordt opengesteld voor de buurt.