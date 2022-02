HLN-lezers doneren duizenden euro’s voor begrafenis van Marie-Jane: “We schenken deel aan Boven de Wolken”

Roeselare Babygeluk voor schepen Matthijs Samyn

Roeselaars schepen Matthijs Samyn (CD&V), bevoegd voor jeugd en jeugdinfrastructuur, personeel en organisatie, dienstverlening, ICT/smart city, dierenwelzijn, toerisme en mondiaal beleid, is op dinsdag 1 februari papa geworden. Juliette Samyn is het eerste kindje van Matthijs en z’n partner Anna Malecka en het pluszusje van Maja (11) en Dawid (9). Bij de geboorte woog de kleine meid 3,5 kilogram en was ze 51 centimeter groot. “2022 is fantastisch gestart voor mij”, reageert schepen Samyn. “M’n politieke carrière kreeg eerst een boost en nu mochten we een gezond kindje verwelkomen. Anna heeft dat bijzonder goed gedaan. Papa worden is schitterend. Velen zeggen dat een eigen kind toch iets speciaals is en ik kan dat alleen maar beamen. Ik kijk enorm uit naar het voorjaar om Juliette te zien groeien en mooie momenten met ons gezin te beleven.” Momenteel is het wel eventjes heel druk voor Samyn. Hij is niet alleen kersvers schepen en papa maar is eveneens nog aan de slag als verpleegkundig en paramedisch directeur in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. “Het is puzzelen, maar we zijn er klaar voor. Ik heb bovendien een master verpleegkunde en vroedkunde op zak en heb in het verleden zelf enkele bevallingen begeleid. Ik ben dus wel voorbereid op wat komt”, lacht de schepen.

18:55