HLN-lezers doneren duizenden euro's voor begrafenis van Marie-Jane: “We schenken deel aan Boven de Wolken”

Sint-Michiels "In plaats van een aspirine te nemen zette hij een shot heroïne tegen de pijn”: dief die tandem van man met mentale beperking stal crasht met gestolen bromfiets

De 32-jarige Bruggeling die in 2020 een speciale tandem van een bewoner stal op de terreinen van Viro vzw in Sint-Michiels, is vorige maand opnieuw in de problemen gekomen. L.P. raakte betrokken in een ongeval met een gestolen bromfiets. “In plaats van een aspirine te nemen zette hij een shot heroïne tegen de pijn”, stelde zijn advocaat.

13:43