Hittegolf officieel van start: ontdek hier onze 100 wandeltips in een bos of park in uw buurt om verkoeling te zoeken

VlaanderenNu de hittegolf dinsdag officieel van start is gegaan, zoeken we allemaal op alle mogelijke manieren verkoeling. Dat kan bijvoorbeeld door een wandeling, en dan liefst nog in een bos waar veel schaduw te vinden is. Onze regiojournalisten bieden u 100 wandeltips aan, plekjes die u ongetwijfeld zullen bekoren en waar u – eventueel met een extra hoedje en veel water – kan genieten van wat verkoeling.

OOST-VLAANDEREN

In het noordwesten van Oost-Vlaanderen - het Meetjesland en de streek rond Deinze - zijn alvast heel wat mooie plekjes het ontdekken waard in onder andere Sint-Laureins, Deinze, Zelzate, Aalter en Lievegem. Het Drongengoedbos in Aalter en Maldegem is met 750 hectare bos- en natuurgebied het grootste bos van Oost-Vlaanderen. Het bos heeft heel wat fraaie dreven en heiderelicten en is met tientallen kilometers wandelpaden de ideale uitvalsbasis voor uren wandelplezier.

Volledig scherm Kloosterbos. © Kristof Vereecke

Ook in het Waasland kan er flink wat afgestapt worden. Wij selecteerden 7 prachtige routes om te ontdekken, waaronder een wandeling in het grootste getijdengebied: Grenspark Groot Saeftinghe.

Volledig scherm Grenspark Groot Saeftinghe © Kristof Pieters

Uiteraard konden de prachtige Vlaamse Ardennen niet ontbreken in dit overzicht. Van ravotten in het Kluisbos, tot kuieren tussen loslopende runderen of gewoon genieten van de pracht van het Brakelbos: er is voor ieder wat wils.

Volledig scherm Het Brakelbos © Ronny DE COSTER

WEST-VLAANDEREN

Ook de regio Tielt-Izegem-Roeselare, de Mandelstreek, telt heel wat bekende en minder bekende plekjes die meer dan het ontdekken waard zijn.

Volledig scherm De molen van de Poelberg. © Maxime Petit

Zo laat de wandeling Poelberg-Meikensbossen laat je kennismaken met het glooiende landschap op de grens van Tielt en Dentergem. De 45 meter hoge Poelberg met kronkelende veldwegen, het beschermde landschap rond de Poelbergmolen en de Meikensbossen vormen het aantrekkelijke decor van dit wandelnetwerk.

Volledig scherm Expeditie Bulskampveld in het Parochieveldbos biedt vijf wandellussen met activiteiten voor kinderen onderweg. © Sam Vanacker

Uiteraard kun je ook aan de kust in in de achterliggende poldergemeenten een frisse neus gaan halen. Zo is er bijvoorbeeld de kustwandelroute. Die overspant de hele kustlijn, van De Panne tot aan Knokke-Heist. Met de 140 knooppunten wandel je waar en hoe lang je wil.

Volledig scherm Mieke Hill in Sint-Idesbald. © Benny Proot

Vergeet zeker ook de Westhoek niet, waar onder andere het Stiltepad in Westouter en de kraters- en mijnwandelroute echte aanraders zijn.

Volledig scherm Stiltepad in Westouter. © Henk Deleu

De brede regio rond Brugge biedt dan weer de duinen en prachtige tochten langs unieke boerderijen, en de Leiestreek rond Kortrijk staat garant voor natuur, cultuur, erfgoed, kunst... en zelfs een vleugje Instagram!

Volledig scherm De Tontekapel in Zwevegem. © Henk Deleu

ANTWERPEN

Omdat ook de regio Mechelen tal van leuke wandelplekken rijk is, gingen we op zoek naar de leukste tochten in de natuur in onder andere Kessel, Hallaar en Mechelen zelf.

Volledig scherm Mechels Broek. © Getty Images/iStockphoto

Uiteraard valt er ook in de groene Kempen flink wat af te stappen. Zeker ook de kids zullen er hun kartje kunnen ophalen met onder andere het Hekselienpad in Retie voor jonge kinderen tot het Pagadderpad in Dessel.

Volledig scherm Hekselienpad in Retie © Jef Van Nooten

VLAAMS-BRABANT

In het groene Pajottenland rond de hoofdstad vinden we onder andere de Roofridderwandeling en de Lombergwandeling, waar je van op het ‘dak’ van het Pajottenland de streek kunt overschouwen.

Volledig scherm De Kesterheide in Gooik. © Mozkito

In het Hageland worden we verwacht voor onder andere de kunstdorpwandeling die door Wakkerzeel loopt, ooit nog het ‘Mooiste dorp van Vlaanderen’ en in Aarschot wordt je langs verschillende oorlogsmonumenten geleid.

Volledig scherm Wandelen langs de antitankgracht. © Wakkerzeel (Haacht)

LIMBURG

Volledig scherm Kasteel van Heers © Mine Dalemans

Dat Limburg mooi is, hoeven we u wellicht niet meer te vertellen. Van Tivoli, het eiland tussen de nieuwe en het oude kanaal Zuid-Willemsvaart, over Kelchterhoef in Houthalen, tot het kasteeltje van Heers en alles daartussen: de pracht van deze provincie zal elke wandelaar uit Limburg en ver daarbuiten versteld doen staan.

