Historisch Huis Myle opent na vijftien jaar leegstand opnieuw de deuren: beschermd monument wordt hoofdkantoor van vastgoedmakelaar ERA

Huis Myle is één van de pronkstukken rond de Grote Markt. Het pand dateert van 1896 en kwam halverwege vorige eeuw in handen van de familie Myle. Toen de laatste bewoner er in 2006 vertrok werd het beschermde gebouw verkocht, en kwam het leeg te staan. Dat bleef zo tot drie jaar geleden, toen vastgoedmakelaar ERA het al danig in verval geraakte gebouw kocht. “Na een leegstand van bijna twee decennia beslisten we om dit historisch pand in ere te herstellen”, zegt Johan Krijgsman, CEO van ERA. Hij ging voor het project in zee met Kevin Verlaeckt van projectontwikkelaar Yxilon en Kurt Pinoy van IT-bedrijf Premium Plus. “Zowel Kevin als ik zijn van Sint-Niklaas. Wanneer we rondlopen in onze stad worden we getriggerd door mooie statige panden die helaas soms al lang leegstaan. Als we mogelijkheden zien, zullen we zo’n huizen herstellen. Zo is het ook bij Huis Myle gegaan. Na een jaar lang onderzoeken en besprekingen met de stad durfden we de stap te wagen.”

Quote We pakten meteen ook de leegstand aan in onze thuisstad Johan Krijgsman en Kevin Verlaeckt, Verbouwden Huis Myle

Na een renovatie van drie jaar is Huis Myle in zijn oude glorie hersteld. Het opent vandaag de deuren als het nieuwe hoofdkantoor van ERA HQ. “Het historische karakter van het herenhuis is bewaard gebleven”, geeft Johan Krijgsman aan, die ook X-Architecten uit Sint-Niklaas mee onder de arm nam. “Het pand is een pak energievriendelijker geworden en werd aangevuld met de modernste technieken. De statige voorgevel en inkomhal staan in contrast met de focus op lichtinval en glaspartijen. Er is oog voor het kleinste detail. Als marktleider is dit een pand dat op het grootste marktplein van België de uitstraling kan overbrengen naar klanten en partners. Bovendien pakken we meteen ook de leegstand aan in onze thuisstad.”

Nieuw is ook de zachte doorsteek die wandelaars via de poort van Huis Myle kunnen maken naar het Jef Burmpark. “Het park is dankzij extra groenaanplantingen niet alleen groter geworden, maar voortaan ook toegankelijk via de Grote Markt”, klinkt het.

Het is niet het eerste grote renovatieproject van Johan Krijgsman en Kevin Verlaeckt. Eerder kochten ze ook al het herenhuis in de Sacramentstraat in Sint-Niklaas waar ze restaurant Balls & Glory in onderbrachten. Op de hoek van de Kalkstraat met de Lodewijk De Meesterstraat bouwden ze op de plaats van de vroegere winkel Ijzerwaren Penneman de nieuwe residentie De Groenen.

