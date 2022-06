Hevige wateroverlast, de Snor van het Jaar en dagelijks bezoek van everzwijnen: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. Het Vlaams-Brabantse Landen is zondag bijzonder zwaar getroffen door de hevige regenval. Op amper een half uur stonden verschillende straten volledig blank, liep het water door woonkamers en kelders en dreef er zelfs een voertuig door de Walsbetsestraat. “Op sommige plaatsen viel meer dan 80 liter per vierkante meter en is de schade enorm”, stelt burgmeester Gino Debroux. Ook de provincie Limburg werd zwaar getroffen. Vooral de inwoners van Gingelom maakten een hallucinant pinksterweekend mee, met modderstromen tot liefst twintig centimeter hoog. Kelders liepen onder, huishoudapparatuur raakte zwaar beschadigd en auto’s dreven door de straten.

2. Hij blinkt van trots, de 74-jarige Mon Somers. Na twee verloren coronajaren kreeg de Antwerpse volksmuzikant dan tóch zijn titel van ‘Snor van het Jaar’. Dat Mon slechts over een kort getrimd exemplaar beschikt, deert de Antwerpse Snorrenclub niet. “Het is niet de snor die telt, maar de man die hem draagt.”

3. Meer dan 800 mensen woonden zaterdagnamiddag de uitvaart bij van Wouter Thyssen uit Sint-Niklaas. De boezemvriend van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en medestichter van het Walhalla-festival overleed twee weken geleden onverwacht op vakantie in Portugal. “Hoe hij erin slaagde om mensen bij elkaar te brengen, dat kon niemand anders.”

4. Van de oude Malmarfabriek aan de Dampoort tot de muren van het GUM en van in Mexico tot Melbourne: ROA is een graffiti-fenomeen, een artiest van wereldklasse. De Gentenaar zette street art in België en elders mee op de kaart, maar blijft zelf een enigma gehuld in sneakers en hoodie. Maar wie is die mysterieuze man die een stapel skeletten op het GUM tekende?

5. De Stuiversstraat, vlak naast het Centraal Station in hartje Brussel. Duizenden pendelaars lopen er dagelijks door, op weg naar het werk. Weinigen van hen staan echter stil bij de bloedige aanslag die net daar 37 jaar geleden gepleegd werd door het extreemlinkse Cellules Communistes Combattantes (CCC). En die brandweermannen Marcel Bergen en Jacques Van Marcke het leven kostte.

6. “De mensen hebben de foor gemist, ze komen mássaal.” De foorkramers van de Antwerpse Sinksenfoor tonen zich – ondanks een uitgeregende zondag - bijzonder tevreden met opkomst tijdens het openingsweekend. Tijdens de openingsdag alleen al draaiden ze 20 procent meer omzet dan normaal.

7. Chris Vande Wiele (44) uit de Vredestraat in Erembodegem is zaterdagnacht door zijn buurman zes keer met een schroevendraaier gestoken. De man is gewond aan het hoofd, de hals en de arm, maar beseft dat hij geluk heeft gehad. “Voor hetzelfde geld raakt hij een slagader en is het voorbij”, vertelt Chris aangedaan aan onze reporter.

8. Heerlijk van de zon genieten in je eigen tuin...en dan sta je plots oog in oog met een everzwijn: voor heel wat inwoners van Genk is dit scenario al maanden dagelijkse kost. Het wilde dier slurpt er de waterbakken van alle huisdieren leeg, sloopt alle vogelhuisjes op zijn pad en trekt zich vooral niets aan van iedereen die hem al vloekend probeert te verjagen. “Eén keer zagen we hoe het everzwijn hier gewoon een potje petanque tussen buren vanaf de zijlijn mee volgde.”

9. De zomer staat voor de deur, en dan schieten ook de zomerbars weer als paddenstoelen uit de grond. Wij selecteerden per provincie de leukste en hipste locaties waar jij en je familie en vrienden terechtkunnen om te genieten van de zon, maar vooral om te nippen van frisse cocktails, mocktails en ander lekkers.

