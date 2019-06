Zware straf voor versteklatende inbrekers Christophe Maertens

20u02 0 Heuvelland De Ieperse rechter veroordeelde een Roemeen (24) en een Turk (24) bij verstek tot respectievelijk 42 maanden cel en een boete van 200 euro en 37 maanden cel en een boete van 200 euro voor negen inbraken.

De twee daders sloegen onder meer in 2017 toe in een woning in Heuvelland en maakten daarbij cash, een laptop en juwelen buit.

Ze pleegden de feiten in de driehoek tussen de A19, de N58 en de N365. Een van de slachtoffers drukte op de rechtbank haar hoop uit gestolen juwelen ooit terug te krijgen. “Die hebben immers een emotionele waarde”, klonk het. De rechter kende een schadevergoeding toe van in totaal van bijna 5.000 euro. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van het duo, iets wat de procureur had gevraagd, wegens “de aanzienlijke strafmaat, het verstek en hun band met het buitenland.”