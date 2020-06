Zoon probeert zijn vader aan te rijden VHS

24 juni 2020

18u54 6 Heuvelland Een man van 20 jaar uit Kemmel probeerde vorige week zijn vader aan te rijden. Aanvankelijk werd hij daarom verdacht van poging tot doodslag maar die kwalificatie is inmiddels herleid naar bedreigingen.

De feiten dateren van donderdag 18 juni. Het kwam toen tot een conflict tussen D.G. en zijn vader. Dat escaleerde toen de jongeman met een BMW zijn vader probeerde aan te rijden. De vader kon echter ontkomen.

Twee dagen later werd D.G., geen onbekende van het gerecht, gearresteerd voor poging doodslag. Hij wordt ook verdacht van diefstal met geweld en bedreiging. Bovendien raakte hij ook in het vizier van de speurders in het kader van een drugsaffaire. De onderzoeksrechter liet hem aanhouden, maar ondertussen is de man weer vrij onder voorwaarden. Van poging tot doodslag is inmiddels geen sprake meer. Volgens zijn advocaat wordt de Kemmelnaar voor de feiten van vorige donderdag alleen nog verdacht van bedreigingen.