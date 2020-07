Zomersessies Festival Dranouter van start: zittend in een bubbel van muziek genieten Christophe Maertens

04 juli 2020

19u52 1 Heuvelland In Dranouter zijn zaterdagavond de Zomersessies van start gegaan. Het weer zit tegen, maar de toeschouwers zijn duidelijk gelukkig dat er opnieuw van een liveconcert kan worden genoten.

In Dranouter geen festival dit jaar omwille van de coronacrisis, maar de organisatoren kunnen er met de zomersessies toch voor zorgen dat het geen zomer zonder muziek wordt. Tijdens heel wat weekends in juli en augustus staan tal van concerten gepland. Deze avond gingen de Zomersessies van start met Froze en Brihang. Het publiek moet het optreden per bubbel en al zittend beleven, maar dat drukte de pret niet. Veel toeschouwers waren duidelijk blij dat ze opnieuw konden genieten van livemuziek. Later meer.



