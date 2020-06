Zomersessies al voor 85 procent uitverkocht, nu ook Comedy Zomersessies in Dranouter Christophe Maertens

23 juni 2020

15u31 0 Heuvelland Festival Dranouter kondigde eerder al aan dat het optredens organiseert onder de noemer Zomersessies, maar op 31 juli staat nu ook de Comedy Zomersessie op het programma. Tickets zijn vanaf donderdag te koop.

Hoewel Festival Dranouter dit jaar niet kan doorgaan door de coronamaatregelen zal er deze zomer toch muziek klinken in Dranouter dankzij de Zomersessies. In juli en augustus staan heel wat optredens gepland. In juli zijn dat onder andere Geike (trio), Tiny Legs Tim (solo), Fokkersvreugde, Portland, Dries, Yevgueni, Mooneye, Willy Organ, Stef Kamil Carlens, De Cauter Trio en Airboxes. Ondertussen is al 85 procent van de tickets voor juli verkocht. Klik hier om snel de laatste tickets te bemachtigen.

Winnaar Humo’s Comedy Cup

Festival Dranouter maakt nu bekend dat er op 31 juli een Comedy Zomersessie op het programma staat met onder andere Lukas Lelie, Bas Birker en Jan-Bart De Meulenaere op het podium. Lukas Lelie is de winnaar van de Humo’s Comedy Cup editie 2014 en panellid van shows, zoals Control Pedro, Beste Kijkers en De Slimste Mens ter Wereld. De Nederlandse Antwerpenaar Bas Birker trad al twee keer op in het Sportpaleis en is vaste gast in het programma De Weekwatchers op Radio 2. De West-Vlaamse comedian Jan-Bart De Muelenaere verzorgde dan weer het voorprogramma van of speelde samen met bijvoorbeeld Piet De Praitere, Piv Huvluv, William Boeva, Philippe Geubels, Wim Helsen en Gunter Lamoot.

Kapitein Winokio

Tickets voor de Comedy Zomersessie van 31 juli zijn te koop vanaf donderdag 25 juni om 10 uur. Net als voor de andere Zomersessies zijn ook voor deze Comedy Zomersessie maar tweehonderd tickets beschikbaar. Een ticket kost twintig euro. “We raden onze bezoekers aan tickets per contactbubbel te bestellen. Dat maakt onze voorbereidingen makkelijker. Per bestelling kun je maximum tien tickets kopen”, aldus de organisatie.

Op 5 juli zet Festival Dranouter een extra Zomersessie op poten met Kapitein Winokio. “De tickets voor de voorstellling om 11 en 14 uur gingen razendsnel de deur uit. Vandaar een extra optreden om 17 uur. Hier zijn nog enkele tickets beschikbaar.”

Facebook en Instragram

“Op 7, 8 en 9 augustus zou de 46ste editie van Festival Dranouter plaatsvinden”, zegt Bavo Vanden Broeck. “Een festival organiseren is niet toegestaan, maar dat wil niet zeggen dat we het weekend onopgemerkt laten voorbij gaan. Tijdens het festivalweekend staan heel wat optredens op de planning. Welke artiesten komen optreden in het weekend wordt binnenkort bekendgemaakt. Ik geef mensen de tip ons te volgen op Facebook, Instagram en via onze nieuwsbrief. Zo mis je niets van alle festivalplannen.”