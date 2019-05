Zoetemarkt blaast 40 kaarsjes uit: “We hopen dat het opnieuw op de koppen lopen wordt” Christophe Maertens

28 mei 2019

18u39 3 Heuvelland Ooit dreigde hij te verdwijnen, de Zoetemarkt in Kemmel, maar bij de laatste edities is het telkens weer over de koppen lopen. Ook voor dit jaar rekent het organiserend comité op veel volk. De Kemmelse Zoetemarkt is aan zijn 40ste editie toe.

Traditioneel is het op sinksenmaandag taarten en snoep eten op de Zoetemarkt op de Kemmelse Dries. Dit jaar vindt het evenement voor de 40ste keer plaats. Iemand die er al van bij het begin bij is, is Stef Dehollander, die jarenlang uitbater was van het Labyrint in het centrum van Kemmel en verwoed verzamelaar van speelgoedtuig. “In de jaren 70 van de vorige eeuw ging de toeristische dienst VVV West-Vlaamse Bergen in elk dorp op zoek naar een thema. Overal werd daarbij een feest op poten gezet”, zegt Stef. “Sommige evenementen bestaan nog altijd, zoals Borelle in Dranouter en de Zoetemarkt in Kemmel.”

Het woord ‘zoete’ zou zijn afgeleid van ‘zoetje’, wat geliefden tegen elkaar zeggen. “Vroeger kwam hier in Kemmel spontaan veel volk samen op sinksenmaandag, ook jonge koppels. Van het ‘zoetje’ dat die tegen elkaar zeiden, werd ‘zoete’ van de Zoetemarkt afgeleid.” Ondertussen is de markt aan zijn veertigste editie toe. “In het begin waren er slechts enkele kraampjes. Bij de eerste twee edities reden de medewerkers zelfs tot in Antwerpen om taarten. Dat was eigenlijk praktisch veel te omslachtig, zodat we na twee jaar de bakkers zelf naar hier lieten komen.” Tegenwoordig blijkt het geen eenvoudige opdracht meer om bakkers naar de Zoetemarkt te lokken. “Voor veel van hen is het net een drukke periode en ze vinden geen tijd meer om een dag op een markt te komen staan”, zegt Stef. Het zag er voor de Zoetemarkt zelf even niet goed uit en het bestuur wou er mee stoppen. “Omdat er daarop wat reacties kwamen, deden we toch verder. Tegenwoordig kunnen we op de koppen lopen op de Zoetemarkt. Hopelijk is dat dit jaar weer het geval.”

In totaal komen voor deze 40ste editie 50 standhouders hun snoepwaren verkopen. “De mattetaarten uit Geraardsbergen zijn er al vier decennia bij”, zegt Luc Dewilde, secretaris van het comité. Verder zijn onder meer Poperingse hommelknopjes, chocoladetruffels uit Aalbeke, Boules met pudding uit Kuurne, zwarte muizen uit grootmoeders tijd uit Gullgem, tabaknaaistertaart uit Wervik en Heuvellandse Bergstenen uit Heuvelland te vinden. Uit Teteringen in Nederland zijn ambachtelijk gevuld brood en suikervrije confituur te koop. Nieuw dit jaar zijn het Izegems schoentje en ambachtelijke peperkoek en chutney uit Ledegem. De Zoetemarkt wordt officieel om 14 uur geopend door de bakkersfanfare. “Maar om 11 uur ’s morgens zetten de Kemmelse horecazaken hun terras al buiten”, klinkt het. Klassiek is de Belleman die de bezoekers begeleidt. Voor het eerst zal dat Vanacker Franky zijn, die de fakkel overneemt van Leo Delalleeuw.

De dag voor de Zoetemarkt, op zondag 9 juni, vindt ‘Gekke, Spekke Zundag’ plaats. “Dat is een namiddag voor de kinderen”, verduidelijkt Stef. “Die werd in het leven geroepen nadat we veel vragen kregen van ouders dat er voor hun kroost niets te doen was. Omdat er de maandag geen plaats meer was op de Dries, plaatsen we het dan maar op zondag.” Kinderen tussen de 3 en 12 jaar kunnen op ‘Gekke, Spekke Zundag’ deelnemen aan workshops en een heel wat spelactiviteiten met het centrale thema: zoet. Meer info www.zoetemarkt.be