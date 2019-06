Zoet, zoeter, Zoetemarkt: 8.000 smulpapen doen zich tegoed aan taarten en snoep LBR

10 juni 2019

18u15 0 Heuvelland Op pinkstermaandag was het naar jaarlijkse gewoonte weer smullen geblazen op de Zoetemarkt op de Kemmelse Dries. 8.000 zoetekauwen genoten ondanks het wisselvallige weer van taarten en snoep.

De Zoetemarkt in Kemmel is voor velen een jaarlijkse traditie op Pinkstermaandag. Voor de veertigste editie kwamen zestig standhouders hun snoepwaren verkopen. Eén van hen was chocolaterie en patisserie Stijn uit Poperinge. “We staan hier al een paar jaar en de sfeer is altijd goed. Onze minder bekende streekproducten kunnen we hier aanbieden. Onze Poperingse mazarinetaart is steevast een succes.”

Chocoladebollen

Bezoekers Jarni Hellinck en Kyana Taverne uit Brugge worde aangetrokken door de chocoladebollen. Na een proevertje zijn ze overtuigd en nemen ze er twee. “Het is de eerste keer dat we naar de Zoetemarkt komen en het ziet er allemaal lekker en gezellig uit”, klinkt het.

Ondanks de regenachtige start zakten toch heel wat mensen af naar de Dries in Kemmel. “De andere jaren zie je een constante stroom van 10 uur tot 17 uur. Nu is de stroom wat compacter.”

De organisatie blikt tevreden terug op hun verjaardagseditie. “Het is moeilijk te zeggen hoeveel mensen hier precies zijn geweest, maar we gokken op een 8.000-tal mensen. Dat is iets minder dan andere jaren, maar dat komt door het slechte weer”, zegt Danny Polley, voorzitter Zoetemarkt vzw. “Zestig standjes kwamen hun lekkernijen aanbieden en dat zijn er meer dan andere jaren. Dat komt enerzijds door onze verjaardagseditie, maar ook door onze eigen inspanningen. We mochten acht nieuwe standen verwelkomen.”