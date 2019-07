Zigeunerin kijkt opnieuw aan tegen celstraf van 37 maanden voor inbraken Christophe Maertens

09 juli 2019

12u43 4 Heuvelland Een uit Turkije afkomstige vrouw hoopt op de rechtbank van Ieper een lagere straf dan de 37 maanden effectief die ze eerder bij verstek kreeg. De beklaagde wordt beschuldigd van inbraken, onder meer in Wijtschate.

Een tijdje terug werd de 24-jarige vrouw en haar Roemeense vriend (24) bij verstek veroordeeld tot respectievelijk 42 maanden cel en een boete en 37 maanden cel en een boete voor negen inbraken. De dieven sloegen toe in de driehoek A19, de N58 en de N365. Er werden onder meer juwelen, een laptop en cash buitgemaakt. De rechter had bij het uitspreken van het verstekvonnis de onmiddellijk aanhouding van de twee bevolen. Op 5 juni werd de vrouw in de kraag gevat en opgesloten in de gevangenis. Daar tekende ze verzet aan tegen haar verstekvonnis. Haar advocate zegt dat de beklaagde niet bij alle feiten betrokken was. Wel wordt toegegeven dat de vrouw drie wagens op haar naam schreef, voertuigen die werden gebruikt om misdrijven te plegen. “En dat maakt haar automatisch al mededader”, aldus de openbare aanklager. “Maar ook de andere zaken zijn bewezen. Ik vraag de bevestiging van de 37 maanden cel.” De beklaagde vraagt de rechtbank of ze haar straf niet in Duitsland, haar huidige thuisland, mag uitzitten. Daar leeft haar familie met haar eenjarige kindje. Het kind was aanwezig bij het proces. De rechtbank verleende de moeder toestemming om even samen te zijn met haar kindje. Vonnis volgt op 12 juli.