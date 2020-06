Willem Vermandere, Flip Kowlier, Novastar en Portland op Zomersessies tijdens festivalweekend in Dranouter Christophe Maertens

30 juni 2020

Op 6,7,8 en 9 augustus zou de 46ste editie van Festival Dranouter plaatsvinden. "Een festival organiseren is niet toegestaan, maar dat wil niet zeggen dat we dat weekend onopgemerkt laten voorbij gaan. Tijdens het festivalweekend vinden er heel wat exclusieve Zomersessies plaats op festivalterrein De Voute", zegt festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck.

In het programma Vive la vie op één verkapte Willem Vermandere al dat hij zou langskomen in Dranouter tijdens het festivalweekend. De bard doet dat op zondag 6 augustus. Staan ook die dag geprogrammeerd: Vera Coomans en Elixir. Op vrijdag 7 augustus is het de beurt aan Portland, Mooneye (solo) en Salut La Copine. Zaterdag 8 augustus wordt een Zomersessie met optredens van Flip Kowlier (solo), Spilar en EMY. Op zondag 9 augustus tenslotte is het de beurt aan Novastar (solo), Wör en Meskerem Mees.

Contactbubbel

De ticketverkoop voor de optredens van 6, 7, 8, 9 augustus start op donderdag 2 juli om 10 uur. Een ticket voor een Zomersessie kost 35 euro. “We vragen onze bezoekers om tickets per contactbubbel te bestellen. Dat maakt onze voorbereidingen makkelijker. Er is slechts een beperkt aantal tickets beschikbaar voor de Dranouter Zomersessies. Per bestelling kan je dus minimum 4 tickets en maximum 10 tickets aankopen”, aldus Bavo Vanden Broeck.

Uitverkocht

Dankzij de versoepelde coronamaatregelen is het mogelijk om de capaciteit voor evenementen uit te breiden. Er komen dus een beperkt aantal extra tickets vrij voor de Zomersessies van juli, met op de line-up o.a. Absynthe Minded (duo), Stef Kamil Carlens, Geike (trio) en Faces On TV (solo). “Het grootste deel van de Zomersessies was razendsnel uitverkocht. Ook de ticketverkoop van deze extra tickets gaat goed: de Zomersessie van Brihang en de Zomersessie van Yevgueni zijn intussen opnieuw uitverkocht.” Meer info en tickets via www.festivaldranouter.be/