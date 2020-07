Wijnsommelier organiseert wijndegustatie met enkel wijnen uit westhoek: ‘Elders in de wereld zijn ze jaloers op ons klimaat” Joyce Mesdag

12 juli 2020

14u05 0 Heuvelland Tussen de druivenstokken van wijndomein d’Hellekapelle in Loker hebben 20 wijnboeren, sommeliers en restauranthouders een 30-tal wijnen gedegusteerd. Uitsluitend wijnen die in de westhoek worden gemaakt. “Hier in de regio worden wel degelijk topwijnen gemaakt”, zegt wijnkenner Stefaan Soenen. “Elders ter wereld beginnen ze jaloers te worden op ons klimaat.”

Het was wijnrecensent Stefaan Soenen die een select groepje wijnliefhebbers uit de regio samenbracht op wijndomein d’Hellekapelle in Loker voor een rondje wijnproeverij. Onder een zalige zomerzon een hele namiddag topwijnen proeven, er zijn slechtere manieren om een zaterdag door te brengen. “Hier zitten wijnsommeliers, restauranthouders en wijnkenners samen om een 30-tal wijnen te proeven hier in de regio worden gemaakt”, zegt Soenen. “Het leeuwendeel hier in Heuvelland, maar er zitten er ook een paar tussen van net buiten de gemeentegrens.”

In tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, werd er geen ‘winnaar’ aangeduid. “Het was dan ook niet mijn bedoeling om een wedstrijd te organiseren”, zegt Soenen. “Ik wilde wijnbouwers de kans geven om van elkaar te leren. Michel Dehem heeft in zijn wijn de chardonnaydruif met de auxerroisdruif gemengd. Dat blijkt een topidee te zijn, daar was de hele tafel het er over eens. Ik vermoed dat collega-wijnbouwers de succescombinatie wel in het achterhoofd gaan houden.”

“Maar met mijn proeverij wil ik vooral wijnsommeliers en restauranthouders de rijke wijnen uit onze regio voorstellen, in de hoop dat ze die op hun kaart zetten. Het is de enige manier om de wijnen bekend te maken bij het ruime publiek”, zegt Soenen. “De wijnen uit de westhoek zijn immers iets duurder dan de goedkoopste wijnen in de supermarkt. Terwijl je voor een fles uit pakweg Chili 5 euro betaalt, zit je bij westhoekwijn al gauw aan 10 euro. Het zorgt ervoor dat consumenten minder snel de weg vinden naar ‘onze’ eigen wijnen.”

En dat is zonde, zegt Soenen. “Want hier worden echt wel klassewijnen gemaakt. Elders ter wereld beginnen ze zelfs jaloers te worden op ons klimaat. In zuidelijkere regionen is het tegenwoordig immers te warm, waardoor de druiven te snel rijpen. Door ons milder klimaat hier, krijgen de druiven de tijd om te rijpen. En dat bezorgt hen veel meer aroma’s. Bovendien zorgen te warme weersomstandigheden voor een te hoge alcoholgraad, en te veel suikers. “

Michel Dehem genoot alvast van de lovende woorden rond de tafel over zijn wijn. “Of dat geen domme zet is om mijn ‘geheim’ prijs te geven aan de concurrentie? Ik heb maar een kleine wijngaard van 50 hectare, het is niet dat de concurrentiestrijd hier in de streek zo hard is. We hebben allemaal hetzelfde doel: lekkere wijn maken uit onze streek, en daar helpen we elkaar graag bij.”