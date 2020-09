Wijnproeven in coronaveilige omstandigheden op Entre-Deux-Monts: “Standjes ver genoeg uit elkaar en mondmasker verplicht” Christophe Maertens

07 september 2020

15u22 1 Heuvelland Op wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter slaagde Bert De Clerck van Wijnen De Clerck er ondanks de coronamaatregelen in een wijnproeverij op poten te zetten. Verschillende wijnboeren, waaronder Franse en Italiaanse, geraakten in Westouter om hun producten te presenteren. “De bezoekers genoten ervan om eens buiten te kunnen en een lekker glaasje te proeven.”

Het coronavirus deed eerder de Heuvellandse Wijnfeesten de das om, maar wijnhandelaar Bert De Clerck uit Heule zorgde voor een waardig coronavrij alternatief. “Wij organiseren elk jaar een wijnproeverij bij ons in Kortrijk”, zegt Bert van Wijnen De Clerck. “Door de coronacrisis was dat echter niet mogelijk. We kwamen op het idee om het event in openlucht te laten plaatsvinden, zodat het op een veilige manier kon gebeuren. Martin Bacquaert van Entre-Deux-Monts is een goede vriend van mij en hij was onmiddellijk bereid om het op zijn terrein te doen. Het is hier dan ook prachtig.” Iedereen was welkom op de wijnproeverij, maar je moest je wel vooraf inschrijven. “We lieten tot 400 mensen toe op de site, maar in totaal schreven zich zo’n 600 wijnliefhebbers in. We zijn zeer tevreden over de opkomst.” Tijdens de wijnproeverij stonden de standjes ver genoeg van elkaar en was het dragen van een mondmasker verplicht.

Zuid-Afrika

In totaal lieten 13 wijnboeren hun producten proeven. Naast Entre-Deux-Monts, waren er wijnmakers uit Frankrijk, Spanje, Italië en zelfs Zuid-Afrika. Die laatste liet zich wel vertegenwoordigen, want omwille van het coronavirus kon de wijnmaker niet tot in Heuvelland geraken. “We zijn tevreden dat we de collega’s bij ons kunnen verwelkomen”, aldus Martin Bacquaert. Franceso Ganci van wijndomein Ca’Rugate uit het Italiaanse Verona was in ieder geval blij dat hij erbij kon zijn. “Het is de eerste keer dat ik in deze streek ben en het is zeer mooi”, aldus de wijnbouwer. “In Italië maken wij al vier generaties wijn. 56 procent van onze productie gaat naar 45 landen, waaronder België.”

Rallypiloot

Na wat proeven, bleken niet alle Fransen die hun wijn kwamen aanprijzen, echte Fransen te zijn. Dirk Vermeersch (68) week na zijn rallycarrière uit naar Suze-La Rousse in de Rhone Valley. “Tegen de verveling begon ik wijn te maken”, zegt de ooit professionele rallypiloot. “De eerste twee jaar was dat zonder al te veel succes, maar vanaf het derde seizoen was het raak. Ik won verschillende prijzen met mijn producten, soms tot grote jaloezie van mijn Franse buren (lacht). Ik leerde alles aan mezelf en ben daar best wat trots op.” Ondertussen nam dochter Ann, die op 17-jarige leeftijd met haar ouders naar Frankrijk trok, samen met haar man Sebastiaan Barbara de zaak over. “Ik woon weer in Vlaanderen en hou me bezig met de public relations en dergelijke.” In ieder geval is de wijn van Dirk best lekker, net als de andere wijnen die we konden proeven. “Voor herhaling vatbaar”, aldus enkele bezoekers.