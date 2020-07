Wielertoerist (35) zwaargewond na frontale botsing met oldtimer op de Croonaert in Wijtschate LSI

12 juli 2020

23u35

Bron: LSI 8 Heuvelland In Wijtschate (Heuvelland) is een 35-jarige wielertoerist uit Brielen (Ieper) zondagavond zwaargewond geraakt bij een frontale botsing met een oldtimer. Een deskundige onderzocht in opdracht van het West-Vlaamse parket de precieze omstandigheden van het ongeval.

Rond 20.15 uur reed een Franse oldtimer Mustang vanuit de Kemmelstraat (N331) in de Vierstraat richting Croonaert, een hellende strook langs de gelijknamige sporthal en de Britse militaire begraafplaats Croonaert Chapel Cemetery. Uit de andere richting kwam een groepje van vier fietsers. Eén van hen, Fries V. uit Ieper, botste frontaal met zijn Specialised-fiets op de cabrio Mustang en vloog vol in de voorruit van de oldtimer. De Franse automobilist voerde nog een fiks remmanoeuvre uit, getuige een lang remspoor op de weg.

Een toegesneld MUG-team diende de eerste zorgen aan de wielertoerist toe. Daarna ging het met een ambulance naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Zijn toestand is ondertussen stabiel. De vaststellingen ter plaatse duurden ruim 2 uren. Op vraag van de verkeersdeskundige van het parket zijn zowel de fiets als de oldtimer nog tot maandagavond in beslag genomen voor verder onderzoek. Mogelijk speelde de ondergaande zon, die pal uit de richting van Kemmel scheen, ook een rol bij het ongeval.