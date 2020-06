Weyts investeert 101.563 euro in vrije basisschool in Nieuwkerke Christophe Maertens

11 juni 2020

17u49 1 Heuvelland De vrije basisschool in de Seulestraat in Heuvelland krijgt van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een subsidie van 101.563 euro voor renovatiewerken.

Het onderwijs kan financiële steun krijgen van de Vlaamse overheid om scholen te bouwen of te renoveren. Minister Weyts trekt deze regeerperiode een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zijn, maar er is ook aandacht voor kleuter- en lager onderwijs.

De vrije basisschool in Nieuwkerke krijgt via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 101.563 euro. De school gebruikt het geld om het sanitair blok te vernieuwen, de verwarmingsketel en de vloer te vervangen, voegwerken, het plaatsen van opbergkasten, verlichting en asbestverwijdering. “Het is niet omdat de klassen en de schoolgebouwen wekenlang hebben leeggestaan dat we niet bouwen aan de toekomst”, zegt Weyts. “Het is voor leerlingen en leerkrachten eens zo fijn dat ze de lesdagen in kwaliteitsvolle scholen kunnen doorbrengen.”