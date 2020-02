Westouter krijgt skateparkje: mobiele toestellen kunnen verdeeld worden over andere dorpen waar wordt geskatet Christophe Maertens

25 februari 2020

07u50 10 Heuvelland Het gemeentebestuur van Heuvelland maakt 60.000 euro vrij voor de aanleg van een betonnen skatepark in Westouter. De skaters kregen inspraak in het ontwerp.

“We hebben in onze gemeente nogal wat jongeren die skaten”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Momenteel hebben we enkele mobiele stukken waarop kan worden geskatet, maar het is vaak een gedoe om die spullen weg en weer te sleuren op het sportveldje. Daarom hebben we samen met de jongeren nagedacht over wat we kunnen doen.”

De schepen ging met enkele skaters parken gaan bekijken in bijvoorbeeld Rollegem en Harelbeke. De jongeren bestudeerden een aantal ontwerpen en deden zelf een voorstel. “Nu wordt een oproep gedaan aan firma’s om de ontwerpen verder uit te werken in samenspraak met de skaters, en nadien het skateparkje te realiseren. Het park moet in Westouter op de speelzone komen, wellicht achter het KSA-gebouw.”

De mobiele toestellen kunnen verdeeld worden over de andere dorpen waar geskatet wordt.