Westouter is stopplaats voor ‘Trappen tegen Grenzen’, een fietsproject dat geld inzamelt voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn Christophe Maertens

09 september 2020

08u16 6 Heuvelland In Westouter hield dinsdagavond fietsster Anneke Krols (37) halt. De vrouw maakt een 14-daagse tocht en wil met haar initiatief ‘Trappen tegen Grenzen’ een lans breken voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Ook de gemeente Heuvelland zet sterk in op geestelijke gezondheidszorg.

Op 6 september begon Anneke Krols aan haar 14-daagse fietstocht langs de Belgische grens, een trip van bijna 2.000 km. Met haar project ‘Trappen tegen Grenzen’ wil Anneke geld inzamelen voor het goed doel. “Ik werk zelf al 12 jaar binnen de welzijnszorg en geestelijke gezondsheidszorg”, zegt de sportieve dame. “Maar daarnaast ben ik psychosegevoelig en kreeg ik in het verleden al af te rekenen met psychoses. Op een bepaald moment ben ik beginnen fietsen omdat het openbaar vervoer mij te veel prikkels bezorgde. Aanvankelijk fietste ik van mijn woonplaats Lier naar Mechelen. Ik begon ook in mijn vrije tijd tochten te maken, op den duur zelfs tot 300 km lang.”

Belcanto Vrienden

Met ‘Trappen tegen Grenzen’ zamelt Anneke geld in voor Uilenspiegel vzw, een organisatie die zich inzet voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Tijdens haar tocht hield ze halt in Westouter, aan de de Frontieren in de Boeschepestraat. Daar vond een ontmoeting met de Belcanto Vrienden plaats. De organisatoren van de ‘wielerklassieker’ zijn niet onbekend met geestelijke gezondheidszorg, hun evenement staat sinds 2015 in het teken van Te Gek!?, de organisatie die geestelijke gezondheid beter bespreekbaar wil maken. “Onze gemeente zet het komende jaar ook sterk in op het thema geestelijke gezondsheidszorg. Hiervoor hebben we een partnerschap opgestart samen met vzw Te Gek?!, de Belcanto Vrienden en de Nationale Loterij”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). Volg de tocht van Anneke via followmychallenge.com/live/trappentegengrenzen/