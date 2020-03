West-Vlamingen boven op Festival Dranouter 2020 Christophe Maertens

03 maart 2020

07u57 1 Heuvelland Nadat eerder Het Zesde Metaal was aangekondigd, voegt Festival Dranouter nog een lading West-Vlaamse toppers toe aan de line-up met Flip Kowlier, Compact Disk Dummies, Willem Vermandere en Brihang. “Met deze nieuwe toevoegingen staan er dagelijks iconen uit onze provincie op het hoofdpodium”, glundert organisator Bavo Vanden Broeck.

Festival Dranouter vindt dit jaar plaats op 7, 8 en 9 augustus met heel wat West-Vlaamse toppers op de affiche. “Voor Flip wordt het een specialleke, want hij koos Festival Dranouter exclusief uit om zijn twintigste verjaardagsjubileum te vieren”, glundert Bavo. Kowlier stapte in 2000 voor een eerste keer op het podium. “Zijn succesvolle solocarrière leverde hem met Ocharme Ik, In De Fik, De Man van 31, Otoradio en Cirque vijf albums op en ontelbaar veel meezingers, zoals Mo Ba Nin, Bjistje in min uoft, Donderdagnacht en El Mundo Kapotio. Momenteel werkt Flip aan een nieuw album dat in 2021 zou moeten verschijnen. “Op Festival Dranouter krijg je daar al een voorsmaakje van te horen”, weet de organisator. “Live belooft ‘Flip Kowlier: 20 jaar’ een pittig feestje te worden, een bonte mix van klassieke meezingers, melancholische songs en onuitgegeven werk.”

Meester-bard

Ook Willem Vermandere mag een verjaardag vieren op Dranouter. In het jaar van zijn tachtigste verjaardag en in het vijftigste jaar dat hij op de planken staat, brengt Willem Vermandere een programma zoals we van deze allround kunstenaar gewend zijn. “Zelf is Willem niet zo wild van festivaldrukte”, gaat Vanden Broeck verder. “Ook zijn publiek bieden we graag alle rust om goed te luisteren. Dit concert wordt dus een middagvoorstelling op zondag. Het eerste concert die dag, voor alle andere podia van start gaan, is dat van Willem in de Clubtent. Hij brengt nummers uit zowel zijn nieuwe cd ‘Confessies’ als uit zijn jarenlange oeuvre. Hij schuwt het niet om ‘zijn gedacht’ te zeggen. Zijn hersenspinsels kreeg hij als ervaren meester-bard mooi neergepend in nieuwe nummers.”

Paranoia

Na het succesvolle album ‘Silver Souls’ uit 2016 ging het de West-Vlaamse gebroeders Coorevits voor de wind: in 2018 werd Compact Disk Dummies de eerste vaste huisband van De Ideale Wereld en op Studio Brussel kreeg Lennert een vermakelijk item als remixer van de actualiteit. Het begon echter weer te kriebelen om aan eigen materiaal te werken. Lennert en Janus legden de lat hoog voor hun ‘compacte’ EP, een tussenstap naar hun volgende album. Zo waren er backing vocals van Tom Barman (dEUS). Veel teksten handelen over technologie, paranoia, menselijkheid en echtheid. “‘Cry For Me’ is alvast de comebacksingle waar iedereen op heeft zitten wachten. Deze elektro-indiepoppers brengen hun rauwe bom energie graag naar Festival Dranouter”, weet de organisator.

Steentje

“De artistieke veelkunner Knokkenaar Boudy Verleye, beter gekend als Brihang, onderscheidde zichzelf sinds zijn debuutalbum als een van de bijzonderste stemmen van zijn generatie. Hij slaagde er vakkundig in om door de muren van zijn genre heen te breken”, vertelt Bavo. “Zijn nieuwe plaat Casco, waarvan de eerste single ‘Steentje’ nu al een klassieker is, verbaasde vriend en vijand. “ Brihang doet enkele festivals aan, waaronder Festival Dranouter 2020.

Uitverkocht

“In 2019 zakten vijftigduizend bezoekers af naar Dranouter voor een fantastische muziekvakantie met internationale headliners, de top uit de folk- en rootsscene, opmerkelijke straatanimatie en die unieke Festival Dranoutersfeer”, besluit de organisator. “Vorig jaar verliep de voorverkoop zo goed dat zaterdag uitverkocht was in voorverkoop. Daardoor waren ook de weekendtickets niet meer te verkrijgen in voorverkoop.” Tickets en meer info op www.festivaldranouter.be.