Wespenplaag teistert wijndomein Entre-Deux-Monts: “Op sommige ranken is 70% van de druiven kapot” Christophe Maertens

24 augustus 2020

13u53 0 Heuvelland Tientallen, zo niet honderden wespen doen zich dezer dagen tegoed aan de druiven van wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter. Wijnbouwer Martin Bacquaert is daarom eerder met de pluk begonnen. “Ondanks de wespen wordt het vermoedelijk een goed wijnjaar.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wijnbouwer Martin Bacquart van wijndomein Entre-Deux-Monts op de Rodeberg in Westouter wou eigenlijk maar volgende week met de pluk beginnen van de vroegrijpe Siegerdruif. “Dat is op zich al vroeg, maar dat komt door het goede weer. Normaal starten we pas in september. De wespen nopen ons echter nog eerder in actie te komen. Op enkele ranken is zeventig procent van de druiven al kapot door de beestjes. Op andere ranken valt het gelukkig beter mee.”

Wespennesten

Martin benadrukt dat maar een klein deel van zijn druiven beschadigd is. “Slechts vijf procent van onze druiven zijn van het ras Sieger, wat op zich nog meevalt. Toch is het jammer voor al het werk dat we er al hebben ingestopt. Onze andere druivensoorten zijn nog niet rijp. Daardoor zijn ze voor de wespen minder aantrekkelijk. Bovendien is de Sieger heel zoet, wat de soort ook erg gevoelig maakt voor wespen. Ik hoop dat de koude nachten die er nu aankomen er voor zullen zorgen dat de wespen wat kalmeren”, gaat de wijnbouwer verder.

De Acolon is het volgende druivenras dat rijp moet zijn voor de pluk. “We denken daar binnen twee weken aan te beginnen, want op die druif zien we stilaan ook al wespen.”

Vanmorgen zijn we begonnen met het besproeien van de druiven in de hoop het ongedierte te verjagen, maar het hielp voor geen meter Wijnbouwer Martin Bacquart

Het is de eerste keer dat Martin zoveel wespen op zijn druiven ziet. “In de buurt zitten vermoedelijk meerdere nesten, maar ik weet niet precies waar. Ik heb even overwogen om netten over de ranken te plaatsen, maar ik denk niet dat het zou geholpen hebben. Vanmorgen zijn we begonnen met het besproeien van de druiven in de hoop het ongedierte te verjagen, maar het hielp voor geen meter.”

Imkerstrucje

Lawrence Staelpaert (18) uit Ieper is als jobstudent aan het werk in Entre-Deux-Monts. “Het plukken van de druiven op zich is niet zo moeilijk, maar met de vele wespen is het toch even oppassen. Die beestjes kruipen gewoon in de druiven, zodat je ze niet ziet zitten. Ook daardoor vordert het werk wat trager. Gelukkig ben ik nog niet gestoken, in tegenstelling tot mijn collega.”

Die collega is seizoenarbeider Hans Huyghe (43) uit Oostvleteren. De veertiger is in enkele uren al twee keer gestoken door een wesp. “Vanmorgen waren ze heel actief, maar nu zijn ze blijkbaar al wat suffer. Ik kreeg twee steken in mijn handen. Het prikt wel even, maar ik werk gewoon verder, hoor. Ik bescherm me door elastieken rond mijn mouwen te doen, zodat die beestjes niet onder mijn kledij kunnen kruipen. Het is een trucje dat ik van mijn vader, een imker, geleerd heb.”

Vorst

Ondanks de wespen vermoedt Martin dat het een goed wijnjaar wordt. “We hebben geen schade door droogte of door de vorst. We zijn best wel tevreden. Het feit dat het nu afkoelt, is niet erg. Maar regen en wind zouden - naast de wespen - nog roet in het eten kunnen gooien”, besluit Martin.