Werken omleidingsweg zijn gestart TWEEVAKSWEG MOET MOET ZWAAR VERKEER UIT DORP HOUDEN Christophe Maertens

16 oktober 2019

09u30 4 Heuvelland In Nieuwkerke zijn de werken aan de omleidingsweg naar het bedrijf Clarebout van start gegaan. De werken zullen duren tot het voorjaar van 2020, waarna de weg definitief in gebruik zal genomen worden als nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijf Clarebout.

"De plannen om een nieuwe ontsluitingsweg te leggen dateren van na de brand in 2015", zegt schepen Wieland De Meyer. "Met een werkgroep van inwoners, het bedrijf en de gemeente werden toen oplossingen gezocht om de hinder van het bedrijf na de heropbouw te verminderen."

Veiliger schoolomgeving

Er werden op vlak van mobiliteit de afgelopen jaren al heel wat maatregelen genomen: het vegen van de wegen, het zorgen voor afgedekte vrachten, extra parking en betere bewegwijzering. "Maar het orgelpunt van de hele verbetering op vlak van mobiliteit is natuurlijk de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg", zegt de schepen. "Die weg zorgt ervoor dat de aanvoer vanuit de Seulestraat en de Dranouterstraat niet meer door het dorp moet, maar via de nieuw aangelegde weg het bedrijf kan bereiken. Heel wat woningen zullen dus geen zwaar vervoer meer voor hun deur krijgen en vooral de schoolomgeving wordt op deze manier een heel stuk veiliger. Door de dorpskern - en dus ook het traject via Wulvergem en Mesen - zouden ook zo'n 10 tot 15 procent minder vrachtwagens passeren, omdat er vanuit Frankrijk extra aanvoer wordt georganiseerd."

Heel wat voeten in de aarde

"De plannen om deze weg te realiseren hadden heel wat voeten in de aarde. Er werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt, bouwvergunningen aangevraagd en technische plannen gemaakt", verduidelijkt de schepen. "Voor dergelijke grote werken moet een archeologisch onderzoek gebeuren. Vorig jaar werd bij het proefsleuvenonderzoek vastgesteld dat heel wat sporen terug te vinden waren en dat de hele zone grondig opgegraven moest worden. Tijdens de opgravingen werden heel wat interessante vondsten gedaan. Drie soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, een middeleeuwse baksteenoven, maar vooral een groot Romeins villacomplex werden blootgelegd. De vondst van de Romeinse villa en heel wat graven zijn uniek voor de regio en geven aan dat Nieuwkerke al in de Romeinse periode een belangrijke nederzetting had. In de graven werden heel wat aardewerken, glazen en zelfs bronzen grafgiften gevonden. Verder wetenschappelijk onderzoek op de vondsten zal moet ze verder dateren en specifiëren. Als gemeente kijken we er al naar uit om dit te kunnen ontsluiten voor het brede publiek."

De graafwerken voor de weg zijn ondertussen begonnen. "Het wordt een tweevaksweg die een stuk ingegraven ligt in de helling, zodat de impact op het landschap minimaal is. Naast de weg komt een fietspad van 3 meter breed, met heel wat beplanting er rondom."

Eind werken: voorjaar 2020

De werken zullen duren tot het voorjaar van 2020, waarna de weg definitief in gebruik zal genomen worden als nieuwe ontsluitingsweg voor het bedrijf Clarebout.