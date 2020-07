Werken in de Hospicestraat liggen stil door bouwverlof Christophe Maertens

20 juli 2020

10u38 1 Heuvelland Nog tot en met zondagavond 9 augustus liggen de wegenwerken in Wijtschate volledig stil door het bouwverlof.

In Wijtschate zijn nog altijd de grote rioleringswerken van Aquafin bezig. De werken situeren zich momenteel in de Hospicestraat waar onlangs nog archeologische opgravingen gebeurden. Het grootste deel van de straat wordt aangevuld met steenslag om de toegankelijkheid voor de inwoners mogelijk te maken, met uitzondering van de archeologisch vindplaatsen. De straat wordt in de helft afgesloten, om doorgaand verkeer niet mogelijk te maken. Op maandag 10 augustus hervatten de werkzaamheden.