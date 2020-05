Werken FC Westouter gaan begin juni weer verder Christophe Maertens

27 mei 2020

17u16 0 Heuvelland Door de coronacrisis liepen de werken aan de infrastructuur van voetbalclub FC Westouter opnieuw vertraging op. “Niemand kon dit voorspellen”, aldus schepen Wieland De Meyer.

Op de laatste gemeenteraad in Heuvelland merkte oppositieraadslid Geert Debergh (CD&V) op dat de werken aan de nieuwe voetbalinfrastructuur niet klaar zouden zijn tegen het nieuwe voetbalseizoen. “De werken liggen inderdaad stil, maar dat is wegens de coronacrisis”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Wie kon dat voorspellen? De bouwwerken zijn op 24 februari gestart. Daarna werden grondwerken en funderingen geplaatst. Sinds begin mei lopen de termijnen weer, alles is in productie in het atelier. Begin juni begint de assemblage ter plaatse”, aldus de schepen. “Behalve deze schorsing door corona is er geen verdere vertraging.”

“In het verleden is er inderdaad wat tijd gegaan in technische discussies naar aanleiding van de sonderingen na de afbraak”, aldus de schepen. “Daardoor moesten enkele zaken aangepast worden.”