Wegenwerken Wijtschate gaan nieuwe fase in Christophe Maertens

25 september 2019

15u38 0 Heuvelland Vanaf 1 oktober gaan de wegenwerken in Wijtschate een nieuwe fase in.

• Vierstraat: op 24 september werd de rijweg nog één keer afgesloten voor de plaatsing van de ondergrondse pompput. Vanaf 1 oktober wordt de weg weer vrijgegeven. Later zal de straat nog eens tijdelijk worden afgesloten voor de aanleg van de toplaag asfalt. Bewoners worden gevraagd met vuilbakken te werken in plaats van zakken vanaf 1 oktober.

• Kroonaardstraat: op 1 oktober wordt het eenrichtingsverkeer in de Kroonaardstraat stopgezet.

• Staanijzerstraat: in de straat worden de rioleringsbuizen geïnstalleerd, ook in het deel Sint-Medardusplein tot aan de Wulvergemstraat.

• Houthemstraat: hier is de riolering afgewerkt. Nu zal de rest van de afwerking van de rijweg gebeuren, inbegrepen het kruispunt met de Ieperstraat.

• Ieperstraat vanaf Houthemstraat tot Langebunderstraat: In dat stuk is de onderfundering geplaatst. Nu gebeurt de verdere afwerking van de rijweg.

• Ieperstraat vanaf Langebunderstraat tot einde werf: het is wachten op de nutsmaatschappijen, die hun kabels moeten verplaatsen. Daarna volgt de aanleg van de onderfundering en de afwerking.

De bushaltes op het Sint-Medardusplein en de Kapellerie in de Hospicestraat van lijnbus 72 worden tijdelijk niet bediend. Er werd een tijdelijke halte geplaatst in de Ieperstraat, aan het kruispunt Hospicestraat-Hollebekestraat. “Wij willen ons excuseren voor het ongemak van afgelopen maandag. De halte werd vroeger verplaatst dan we gepland hadden”, zegt schepen Wieland Demeyer.