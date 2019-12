Wedstrijd schapendrijven: een sport voor jong en oud LBR

29 december 2019

09u54 0 Heuvelland Een wedstrijd schapendrijven vindt dit weekend plaats in Loker. Hans Vanmeenen stelde voor de derde keer zijn weide ter beschikking. Het schapendrijven wordt alsmaar populairder, zelfs bij de jonge garde.

Op de weide van Hans Vanmeenen aan de Kalissestraat 1 in Loker komen zaterdag en zondag 30 honden en hun baasje samen voor de wedstrijd schapendrijven. De wedstrijd wordt gehouden onder de algemene bevoegdheid van de FSB, de Federatie Schapendrijven van België. Het is de derde wedstrijd dat Hans Vanmeenen op zijn weide organiseert. “Er zijn dit weekend 30 deelnemende honden. Sommige deelnemers nemen met meerdere honden deel”, legt Hans Vanmeenen uit. “Er nemen 5 Nederlands en 2 Fransen deel. Onze jongste deelnemer is een 8-jarig meisje en ze heeft een redelijk goed parcours afgelegd. De sport wordt alsmaar bekender en populairder.” Hans is zelf geen beroepsherder. “Het is een hobby. Ik doe het uit liefhebberij voor de sport.”

Het ganse weekend is er een wedstrijd met verschillende klassen “Wat is het doel van de wedstrijd? Elke deelnemer moet met zijn hond de schapen samendrijven. Dat gebeurt via een vooraf opgestelde regels. De schapen moeten een bepaald traject afwerken in een afgesproken volgorde. Een afwijking van het parcours kost je uiteraard punten”, zegt Hans.

Een geslaagd parcours afleggen hangt af van verschillende factoren. “Er kan hier al eens chaos zijn. Enkele factoren zijn: de schapen, het weer en het terrein. Daarnaast is het natuurlijk nog altijd een jurysport. Je hond moet uiteraard ook willen meewerken. Als je hond een slechte dag heeft, mag je het vergeten.” Op het wedstrijdterrein lopen heel wat bordercollies en dat is niet toevallig. “Dat hondenras is het meest geschikt om te drijven. Het zijn speelse honden, maar kalm en lief.”

De 8-jarige Lisa is de jongste deelnemer aan de wedstrijd schapendrijven. Haar vader is kampioen in Frankrijk en is via hem in de hondensport gerold. “Thuis hebben ze 17 honden en elke dag wordt er 10 minuten met elke hond getraind.” De jongedame heeft zelf een hond waarmee ze deelnam in Loker.

Hondensport

Schapendrijven is een hondensport die is ontstaan in Groot-Brittannië. “Veel mensen vinden het tof om te zien, maar begrijpen er niets van. Een 25-tal jaar geleden is het overgewaaid naar België. Er is meer structuur dan vroeger. Er moeten regels gevolgd worden en ook de jury heeft kennis van de sport”, legt Johan Verlinden van de FSB uit. “Schapendrijven evolueert snel. Vanuit België hebben we al kandidaten voor het Europees -en wereldkampioenschap afgeleverd. Hier in Loker is de wedstrijd er eigenlijk voor amusement en voor beginners al moeten de basisregels wel gerespecteerd worden.