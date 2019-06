Waterwerken in Loker zijn klaar: iedereen beschikt nu over middendruk Christophe Maertens

13 juni 2019

14u45 2 Heuvelland Watermaatschappij De Watergroep laat weten dat de aanpassingswerken aan het distributienet in Loker (Heuvelland) voltooid zijn. Woensdag 19 juni wordt het systeem opgestart.

In Loker werden er grote werken uitgevoerd om het waternet te vernieuwen en zo het drukprobleem op te lossen. Het probleem sleepte meer dan 15 jaar aan. Vanaf 19 juni zal iedereen in het centrum van Loker over middendruk beschikken. Voor de Dikkebusstraat aan de oneven kant van huisnummer 95 tot 133, de Petruswegel en de Kalissestraat betekent dit een drukverlaging. Alle andere woningen krijgen een drukverhoging. “Wij vragen de inwoners met een oude installatie om alert te zijn voor eventuele lekken”, aldus het gemeentebestuur.