Ward Dierickx neemt afscheid van de gemeenteraad Christophe Maertens

17 december 2019

08u54 2 Heuvelland In Heuvelland heeft raadslid Ward Dierickx (N-VA) maandagavond afscheid genomen van de gemeenteraad. Hij zal vervangen worden door partijgenoot Caroline Ryde.

“Ik was eigenlijk niet van plan in de politiek te stappen”, vertelt Ward. “Zeven jaar geleden trokken verschillende mensen echter aan mijn mouw en toen heb ik maar ja gezegd. Ik heb er echter geen spijt van, het is een mooie periode geweest.”

Ward heeft zes jaar deel uitgemaakt van de meerderheid. Tussen 2013 en 2018 was de dokter OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken en Senioren. “Ik heb geleerd dat je als plattelandsgemeente moet vechten tegen het stedenbeleid, maar we hebben ook mooie dingen verwezenlijkt. Ik heb ook geleerd dat je als politicus een kind van je tijd moet zijn. Je kunt pas de actuele vragen beantwoorden als je leeft in onze tijd. Het is moeilijk om besluiten te nemen die gevolgen hebben voor de volgende generaties. Een uitzondering zijn zaken over het klimaat.”

Ward heeft ook even in de oppositie gezeten. “Het zijn zeven mooie jaren geweest en ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen. Ik ben blij dat ik iets kon terugdoen voor de maatschappij, waar ik al veel van gekregen heb.” Op het einde van de zitting kreeg Ward een attentie van zijn collega’s.

Ward Dierickx is sinds 1975 huisarts in Westouter. Hij is gehuwd met Hilde Chielens, heeft vier kinderen en elf kleinkinderen.