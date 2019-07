Wandelspeurtochten om natuur te beschermen Christophe Maertens

08u17 0 Heuvelland Het Regionaal Landschap Westhoek (RLW) lanceert samen met tien Belgische en Franse partners acht grensoverschrijdende speurtochten. De bedoeling daarvan is om kinderen te sensibiliseren om de natuur te beschermen aan beide zijden van de grens.

De eerste speurtocht ‘Lander de kamsalamder’ startte afgelopen zaterdag in het Parc Marguerite in Yourcenar op de Zwarteberg. Meer dan 100 deelnemers hielpen Lander de kamsalamander zijn vriendjes van over de grens te ontmoeten. Dat gebeurde op een parcours van 4 km door het Franse en Vlaamse landschap van de Zwarteberg. Tijdens de speurtocht konden de wandelaars deelnemen aan tal van activiteiten, zoals workshops rond natuur. In de loop van de zomer worden nog zeven andere grensoverschrijdende natuurrally’s, gelegen op het Frans-Belgisch grensgebied, onthuld. Het Regionaal Landschap Westhoek werkt hiervoor samen met tien Belgische en Franse partners binnen het project TEC! of Iedereen Eco-burger! om kinderen te sensibiliseren om de natuur te beschermen aan beide zijden van de Frans-Belgische grens.