Wagens botsen op kruispunt: bestuursters gewond VHS

04 augustus 2020

17u17 2

Op het kruispunt van de Rijselstraat met de Komenstraat gebeurde dinsdag kort voor de middag een ongeval. Twee wagens kwamen er in botsing. Eén van de voertuigen kwam in een maïsveld terecht. De hulpdiensten brachten de twee bestuursters voor verzorging naar het ziekenhuis. Het gaat om een 23-jarige vrouw uit Tielt en een 36-jarige vrouw uit Komen-Waasten. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder in de omgeving.