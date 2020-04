Wagen belandt in gracht na botsing in Wijtschate LSI

27 april 2020

18u19

Bron: LSI 3 Heuvelland In de Rijselstraat in Wijtschate zijn maandag rond 12.30 uur twee wagens gebotst. Na de klap belandde een van de auto's op de zij in de gracht. Eén automobilist raakte zwaargewond.

Vermoedelijk schatte een van de automobilisten een bocht verkeerd in en kwam hij op het andere rijvak terecht. De klap was zo hard dat een van de wagens in de gracht gekatapulteerd werd en een aanhangwagen los schoot. Eén automobilist liep een gebroken voet op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De andere bestuurder bleef zo goed als ongedeerd. Beiden waren afkomstig uit Frankrijk, respectievelijk uit Lomme en Armentières. Beide wagens, een Dacia en een Audi, moesten zwaar beschadigd getakeld worden.