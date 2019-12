Vzw Dranoeter krijgt 60.000 euro subsidie voor klimaatvriendelijk project Christophe Maertens

11 december 2019

09u59 1 Heuvelland De provincie schenkt de vzw Dranoeter een subsidie voor CO2-besparende initiatieven. Zo plaatst de vzw laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen om de mobiliteit energiezuiniger te maken. Ook steden en gemeenten krijgen steun omdat ze samen met Bond Beter Leefmilieu acties organiseren.

De provincie heeft een miljoen euro subsidies vrijgemaakt voor gemeentes, verenigingen, burgercoöperaties, scholen en groepen om klimaatprojecten te realiseren. Enerzijds kent de provincie 1.034.939 euro toe aan twaalf projecten die bezig zijn met CO2-besparing. Daarnaast is er 85.000 euro voor 27 projecten in het kader van ‘Gemeente voor de toekomst’, een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu. “De twaalf projecten samen besparen 237,35 ton CO2 per jaar. Het gaat onder andere om projecten die inzetten op het energiezuinig maken van verlichting, het vervangen van de cv- of verwarmingsinstallatie, focussen op elektrische mobiliteit of zonne-energie of andere grondige renovaties”, legt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe uit.

Laadpalen

In onze regio krijgt vzw Dranoeter, de organisatie achter de activiteiten in Muziekcentrum Dranouter, een subsidie van 60.679 euro voor het project Greenfolk. Het geld dient om zonnepanelen te plaatsen en vier laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen. “Naast de grote investeringen is er ook een duidelijke nood en vraag naar kleinschalige projecten”, weet de gedeputeerde. “Daarom sloot de provincie een samenwerkingsakkoord af met de Bond Beter Leefmilieu, die onder de noemer ‘Gemeenten voor de toekomst’ acties en projecten organiseert. Het gaat om projecten met een kostprijs van minstens duizend euro en maximaal vijftienduizend euro.” Ieper, Poperinge en Wervik zijn bij een of meerdere projecten betrokken en ontvangen daarvoor steun.

Projectaanvraag

“Een eerste oproep is in oktober gelanceerd. De deputatie gaat 27 projecten ondersteunen, goed voor een bedrag van 85.000 euro. De provincie komt voor vijftig procent van de kosten tussen. In januari 2020 volgt een tweede oproep. De gemeenten hebben tijd tot 30 maart op hun aanvraag in te dienen”, besluit Vanlerberghe.