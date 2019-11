Vrouw die drugs smokkelt, praat ‘opdrachtgever’ aan de galg Christophe Maertens

19 november 2019

09u55 1 Heuvelland De 28-jarige C.D. uit Heuvelland moet zich voor de rechter verantwoorden voor het verhandelen van cannabis. De man liep tegen de lamp nadat een vrouw die drugs smokkelde een klacht tegen hem indiende.

C.D. uit Heuvelland kwam in het vizier van de speurders na een klacht van een vrouw. Die dame zei dat ze in opdracht van C.D. cocaïne had gesmokkeld van Frans-Guyana, het geboorteland van de man, naar België. Ze liep echter tegen de lamp en zat drie maanden in de cel in Zuid-Amerika. Terug in ons land, trok de vrouw naar de politie. Er volgde een onderzoek en C.D. werd voor de rechter gebracht, echter niet voor cocaïne, maar wel voor de verkoop van cannabis. De beklaagde, die in het verleden al werd veroordeeld voor drugsfeiten, wacht 18 maanden effectief en een geldboete van 8.000 euro. Daarnaast vordert de procureur een boete voor wapenbezit, nadat er bij C.D. een alarmpistool werd aangetroffen. De verdediging vraagt een werkstraf. De beklaagde zat al 8 maanden in voorarrest. “Je bent vader van twee kinderen, voor hen moet je een voorbeeld zijn”, aldus de rechter. In het beklaagdenbankje zat ook een vrouw die een tijdje een relatie had met C.D. Ook zij moet zich verantwoorden voor cannabis, hoewel ze zegt aanvankelijk niet te hebben geweten met wat haar vriend bezig was. “Ze was wellicht blind verliefd”, aldus haar raadsman. Ze voerde de man een paar keer rond, naar Nederland, Duitsland, maar ook naar een dame in de buurt, vanwaar geweten was dat ze drugs gebruikte. C.D. vroeg haar op een bepaald moment ook twee zaken met drugs ter bewaring in haar huis te laten. “Ze zei geen neen, maar na een paar dagen vroeg ze de zaken weer weg te doen”, aldus haar advocaat, meester Michiel Battheu. De 25-jarige vrouw hoopt op opschorting van straf. Vonnis op 16 december.